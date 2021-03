UP Police Constable PET Admit Card 2021 Released: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड (UPPRB) ने कांस्टेबल (माउंटेड पुलिस / हॉर्स राइडर / जेल राइडर / फायरमैन) के पदों पर भर्ती के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का एडमिट कार्ड (UP Police Constable PET Admit Card 2021 ) जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (UP Police Constable PET 2021 ) के लिए शामिल हो रहे हैं, वे UP Police की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in जाकर अपना एडमिट कार्ड (UP Police Constable PET Admit Card 2021 ) डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - अधेड़ को शादी के बहाने बेचना चाहता था पिता, तभी नाबालिग ने Video भेज एसपी से यूं लगाई गुहार

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://13.250.175.38:86/uppetadmitcards2021/ पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (UP Police Constable PET Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड (UPPRB) ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 23 मार्च 2021 से PET की परीक्षा निर्धारित की है. इस भर्ती (UP Police Constable PET 2021) प्रक्रिया के तहत 5805 रिक्तियों की भर्ती की जा रही है, जिसमें से 2065 पद फायरमैन के लिए हैं, 3638 रिक्तियां जेल वार्डर की रिक्तियों के लिए, 102 रिक्तियां कांन्स्टेबल (माउंटेड पुलिस / हॉर्स राइडर) के लिए हैं.

UP Police Constable PET Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

UP Police की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर चमकती UP Police Constable PET Admit Card 2016-2021 पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर, जन्म तिथि, कैप्चा कोड दर्ज करके क्लिक करें.

UP Police Constable PET Admit Card 2021 स्क्रीन पर दिखाई देगी.

UP Police Constable PET Admit Card 2021 डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजें.