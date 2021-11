UP Police Constable Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने की चाह रखने वाले लोगों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है. यहां राज्य में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 25000 सिपाहियों (UP Police Constable Job) की भर्ती जल्द ही निकाली जाएगी. संभावना है कि अगले महीने या इसी महीने में यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल (UP Police Me Naukari) भर्ती को लेकर वैकेंसी निकाली जा सकती है. इन पदों पर आवेदन करने वाले लोगों को 12वीं पास होना अनिवार्य है साथ ही 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए. आरक्षिथ वर्ग के लोगों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी.Also Read - NCR RRC Recruitment 2021: रेलवे में 1664 पदों पर निकली बंपर भर्ती, जानें कब और कैसे करें आवेदन

UP SI भर्ती परीक्षा है जारी

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी निकाली गई नागरिक पुलिस (UP SI Recruitment 2021), सब इंस्पेक्टर, पीएसी प्लाटून कमांडर व अग्निशमन विभाग में अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के 9534 पदों पर भर्ती जारी है. इसमें 3613 पद अनारक्षित हैं. वहीं बाकी पदों पर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जैसे आरक्षित वर्गों को लिए सीटों को आवंटित किया गया है. पिछले भर्तियों पर अगर नजर डाले तो उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक तक्षता के आधार पर होगा. वहीं लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पछे जाएंगे.

बता दें कि परीक्षा का आयोजन तीन पालियों में किया जाएगा. पहली पाली सुबह 9 बजे से 11 बजे तक. दूसरी पाली 12.30 बजे से 2.30 बजे तक और तीसरी पाली में परीक्षा शाम 4 बजे से 6 बजे तक होगी. बता दें कि बोर्ड द्वारा 13 दिसंबर के दिन को रिजर्व रखा गया है. अगर परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो 13 दिसंबर के दिन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.