UP Police HO Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में नौकरी (Sarkari Naukari) तलाश रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UP Police Recruitment 2022) की ओर से हेड ऑपरेटर के पदों पर बंपर भर्तियां निकाली गई हैं. इस वैकेंसी की लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. वहीं आवेदन की अंतिम तारीख 28 फरवरी है. बता दें कि इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 936 पदों को भरा जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे Uttar Pradesh Police Recruitment Board की अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.Also Read - UP Police Recruitment 2022: यूपी पुलिस में 2,430 पदों पर बंपर भर्ती, आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू

अहम तारीख

आवेदन शुरू होने की तिथि- 20 जनवरी 2022

आवेदन की अंतिम तिथि- 28 फरवरी 2022 Also Read - UPPBPB Constable Recruitment 2022: यूपी पुलिस में कांस्टेबल और फायरमैन के 26000 पदों पर भर्ती के लिए जल्‍द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया, जानें

कैसे करें आवेदन

– उम्मीदवार सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.

– यहां होमपेज पर Recruitment Information के लिंक पर क्लिक करें.

– अब यहां ONLINE REGISTRATION APPLICATION PORTAL FOR RECRUITMENT TO THE POST OF HEAD OPERATOR / HEAD OPERATOR (MECHANIC) के लिंक पर क्लिक करें.

– अब यहां लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.

– इसे भरकर सबमिट करें और आवेदन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जरूर ले लें. Also Read - UP Police Recruitment 2022: 10वीं और ITI पास लोगों के लिए यूपी पुलिस में बंपर भर्ती, मिलेगी मोटी सैलरी

वैकेंसी डिटेल्स

जनरल केटेगरी- 379 पद

आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS- 92 पद

अन्य पिछड़ा वर्ग- 252 पद

अनुसूचित जाति- 195 पद

अनुसूचित जनजाति- 18 पद

कुल पद- 936