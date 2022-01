UP Police Bharti 2022: उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई सरकारी नौकरियों (Sarkari Naukari) के लिए बंपर भर्तियां आ रही हैं. यूपी में अब पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों पर आवेदन मांगे हैं. इस बाबत बोर्ड द्वारा अधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. हालांकि अभी तक परीक्षा (UP Police Jobs) कराने के लिए कंपनियों से टेंडर प्रपोजल मांगे गए हैं. इन्हीं कंपनियों को परीक्षा संबंधित कार्यों का जिम्मा सौंपा जाएगा. यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा कांस्टेबल के 26,210 पदों और फायरमैन के 172 पदों पर आवेदन मांगे हैं. ऐसे में अब जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगीAlso Read - UP: भगवान परशुराम पर अभद्र टिप्पणी के मामले में BHU के प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज

ऑफलाइन मोड में होगी परीक्षा

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती परीक्षा में 20 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. वहीं परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड में किया जाएगा. टेंडर के मुताबिक कंपनियों को शारीरिक मापतौल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज के लिए 85 हजार अनुमानित उम्मीदवार बताए गए हैं. Also Read - ICAR IARI Recruitment 2021: कृषि विभाग में 641 पदों पर आई बंपर भर्ती, 10 पास उम्मीदवार जल्दी करें आवेदन

योग्यता

इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए. वहीं आयु सीमा 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए. एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी. बता दें कि इससे पहले राज्य में अनुदेशक, लेखपाल व यूपी पुलिस में ही अन्य पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे जा चुके हैं. Also Read - Viral Video पर NCW ने लिया संज्ञान, UP DGP से कहा, महिला के सिर पर जावेद हबीब के थूकने वाले वीडियो की जांच तुरंत कराएं