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यूपी में पुलिस जॉब्स का गोल्डन चांस, 2026-27 में ही होंगी 81000 भर्तियां, अभी तैयारी शुरू कर दो

यूपी के सीएम ने कहा है- भर्ती प्रक्रिया बिना किसी देरी के तय समय में पूरी कर ली जाए, ताकि चयनित उम्मीदवार जल्द से जल्द जॉइनिंग कर सकें.

पढ़िए किन पदों पर होगी भर्ती

उत्तर प्रदेश पुलिस में 81 हजार से अधिक पदों पर भर्ती का बड़ा अभियान शुरू होने वाला है. राज्य के युवाओं के लिए यह सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका साबित होगा, जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे लाखों उम्मीदवारों को नई उम्मीद देगा. पुलिस विभाग को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह भर्ती प्रस्तावित की गई है. भर्ती प्रक्रिया को 2026-27 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इससे पहले कुछ श्रेणियों की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, जिससे युवाओं में उत्साह का माहौल है. पूरी भर्ती तय समयसीमा में निपटाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

इन पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती में उपनिरीक्षक, आरक्षी सिविल पुलिस, रेडियो सहायक परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए और पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) सहित अलग-अलग श्रेणियों के पद शामिल हैं.



कुल 81 हजार से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां होंगी, जो राज्य पुलिस बल की कमी को दूर करने में सहायक सिद्ध होंगी.कुछ भर्ती प्रक्रियाएं पहले ही शुरू कर दी गई हैं. इनमें योग्य उम्मीदवारों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की शिकायत न आए. बाकी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है.

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को साफ निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि सभी सीधी भर्तियां पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाएं, ताकि प्रक्रिया पर किसी का संदेह न रहे. भर्ती पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए. बोर्ड को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि निर्धारित आरक्षण प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए, जिससे सभी वर्गों के युवाओं को बराबर मौका मिले.समयसीमा का पालन सबसे महत्वपूर्ण है.

बोर्ड को दिए गए हैं ये निर्देश

बोर्ड को निर्देश है कि भर्ती प्रक्रिया बिना किसी देरी के तय समय में पूरी कर ली जाए, ताकि चयनित उम्मीदवार जल्द से जल्द जॉइनिंग कर सकें. यह भर्ती न केवल पुलिस बल को नई ताकत देगी बल्कि राज्य के युवाओं को स्थिर रोजगार का अवसर प्रदान करेगी. इससे कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और हजारों परिवारों के सपने पूरे होंगे.