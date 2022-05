UPPBPB UP Police SI Bharti : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्‍नति बोर्ड, लखनऊ (UPPRPB ) ने यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा (UP Police SI Recruitment Exam 2022) के फिजिकल टेस्‍ट और डॉक्‍यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड कार्ड (UP Police SI Bhartiadmit card) जारी कर दिए हैं. जो उम्‍मीदवार लिख‍ित परीक्षा में क्‍वाल‍िफाई हो गए हैं, वह आध‍िकार‍िक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. इस प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस में 9000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए फिजिकल टेस्‍ट और डॉक्‍यूमेंट वेरिफिकेशन 20 मई, 21 मई और 23 मई को होगा.Also Read - Karnataka SSLC result 2022: कर्नाटक 10वीं का रिजल्‍ट कल, sslc.karnataka.gov.in पर ऐसे चेक करें

उम्‍मीदवार इस डायरेक्‍ट लिंक https://admitcards.etrpindia.com/uppetadmitcards/index.php से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

UPPBPB UP Police SI Bharti : ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

आधिकार‍िक वेबसाइट पर जाकर उम्‍मीदवार एडमिट कार्ड के लिए दिये गए लिंक https://admitcards.etrpindia.com/uppetadmitcards/index.php पर क्‍ल‍िक करें.

नया पेज खुलने पर अपना रोल नंबर, जन्‍म तिथ‍ि और कैप्‍चा एंटर करें.

स्‍क्रीन पर एडमिट कार्ड आ जाएगा. उसे डाउनलोड करें.