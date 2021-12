UP Police SI and ASI Answer Key 2020: उतत्‍र प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्‍नति बोर्ड, UPPBPB ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी पुलिस एसआई और एएसआई आंसर की (UP Police SI & ASI Answer Key 2020) जारी कर दिया है. परीक्षा में उपस्‍थ‍ित रहने वाले उम्‍मीदवार UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि यह परीक्षा 4 दिसंबर और 5 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई थी.

जो उम्‍मीदवार आंसर की पर आपत्‍त‍ि दर्ज करना चाहते हैं, वो 23 दिसंबर को रात 9 बजे तक ऐसा कर सकते हैं. आपत्‍त‍ि दर्ज करने के लिये उम्‍मीदवारों को UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. आंसर की (UP Police SI and ASI Answer Key 2020: ) डाउनलोड करने के लिये उम्‍मीदवारों को इन चरणों का पालन करना होगा.

UP Police SI & ASI Answer Key 2020: ऐसे करें डाउनलोड

1. UPPBPB की आधिकारिक वेसबाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिये गए आंसर की के लिंक पर क्‍ल‍िक करें.

3. लॉगइन डिटेल भरें और सबमिट करें.

4. आंसर की डाउनलोड करें और उसका प्र‍िंंटआउट लें.

बता दें कि यूपी पुलिस एसआई और एएसआई पदों के लिये आवेदन प्र‍क्र‍िया 1 जून 2021 को शुरू हुई थी और 22 जुलाई 2021 तक यह जारी रही. इसके जरिये उत्‍तर प्रदेश पुलिस के एसआई और एएसआई के 1329 पदों पर भर्त‍ियां होंगी. बता दें कि फाइनल आंसर की जारी करने के बाद बोर्ड रिजल्‍ट जारी कर देगा. इससे संबंधित ज्‍यादा जानकारी के लिये उम्‍मीदवार UPPBPB की साइट पर जा सकते हैं.

UPPRPB के कुल 1,329 रिक्तियों में से 624 पद एएसआई (क्लर्क) पदों के लिए हैं. इसके अलावा, आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार 358 पद एएसआई (एकाउंट्स) और 295 पद पुलिस एसआई (कांफिडेंशियल) के लिए हैं.

