UP Police SI ASI Exam Answer Key 2021/Sarkari Naukari: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) द्वारा कुछ ही देर में यूपी पुलिस एसआई गोपनीय (UP Police Exam), एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंटेंट भर्ती (UP Police ASI Exam) परीक्षा के आंसर की को जारी किया जाएगा. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 4 और 5 दिसंबर 2021 को दो पालियों में किया गया था. उम्मीदवार 23 दिसंबर तक अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आंसर की चेक कर सकेंगे. किसी भी अभ्यर्थी (UP Police SI Exam) को अगर प्रश्न के प्रति दिक्कत है तो आब्जेक्शन 23 दिसंबर रात 9 बजे तक ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं.

पदों का विवरण

पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक)- 624+20= 644

पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा)- 358

पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय)- 295 +32 = 317

आगामी प्रक्रिया

लिखित परीक्षा में जिन उम्मीदवारों (UP Police ASI Exam) का चयन किया जाएगा उन्हें दस्तावेज सत्यापन व शारीरिक मानक परीक्ष के लिए बुलाया जाएगा. वहीं मानक परीक्षल में सफल उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट व आशुलिपि परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. वहीं इसके बाद सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. जिसके आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को मेडिकल व चरित्र सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. सबकुछ क्लीयर होने के बाद उम्मीदवारों को नियुक्ति (Sarkari Naukari) दी जाएगी.