UP Police SI Bharti 2022: उत्‍तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्‍नति बोर्ड ने यूपी पुलिस दरोगा भर्ती 2022 की लिखित परीक्षा का पर‍िणाम जारी कर दिया गया है. लिखित परीक्षा में क्‍वालिफाई करने वाले उम्‍मीदवारों को अब फिजिकल स्‍टैंडर्ड टेस्‍ट में शामिल होना होगा. भर्ती प्रक्र‍िया (UP Police SI recruitment 2022) के अगले चरण में जाने के लिए उम्‍मीदवारों को यह परीक्षा पास करना अन‍िवार्य है. फिजिकल स्‍टैंडर्ड टेस्‍ट में जो अभ्‍यर्थी क्‍वालिफाई नहीं करेंगे, उन्‍हें पीईटी (UP Police SI PET) में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा.

फिजिकल स्‍टैंडर्ड टेस्‍ट क्राइटेरिया :

फिजिकल स्‍टैंडर्ड टेस्‍ट, पीएसटी में उम्‍मीदवारों का कद और वजन देखा जाएगा. योग्‍यता (UP Police SI eligibility criteria) के तहत जो उम्‍मीदवार इस चरण (UP Police SI PST) में पास नहीं होंगे, उन्‍हें भर्ती प्रक्र‍िया का हिस्‍सा नहीं माना जाएगा. बता दें कि उत्‍तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्‍नति बोर्ड ने फिजिकल स्‍टैंडर्ड टेस्‍ट, पीएसटी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर द‍िये हैं. उम्‍मीदवार यहां डायरेक्‍ट लिंक के जरिये हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

पीएसटी परीक्षा और डॉक्‍यूमेंट वेरिफिकेशन 25 अप्रैल 2022 को होगा . डीवी और पीएसटी जोनल मुख्यालयों के जनपदों (मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी) पर होगा.

पीएसटी योग्‍यता : पुरुषों के लिए

जनरल /OBC/SC कद : 168 cms

जनरल /OBC/SC छाती : 79-84 cms

ST कद : 160 cms

ST छाती : 77-82 cms

छाती एक्‍सपैंशन (Chest Expansion): न्‍यूनतम 05 cms

UP Police SI PST : महिलाओं के लिए

जनरल/OBC/SC न्‍यूनतम कद : 152 cms

जनरल/OBC/SC न्‍यूनतम वजन : 40 kgs

ST न्‍यूनतम कद : 147 cms

ST न्‍यूनतम वजन : 40

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर दी गई जानकारी के अनुसार बोर्ड एसआई के 9534 पदों पर नियुक्‍त‍ियां करने वाला है, जिसके लिए तीन चरणों में परीक्षा आयोजित की जा रही है. लिखित परीक्षा आयोजित हो चुकी है और अगले चरण पीएसटी व डीवी के लिए 36170 अभ्यर्थियों का चुनाव किया गया है. 36170 उम्‍मीदवार पीएसटी में शामिल होंगे और यदि वे पीएसटी के चरण में सफल नहीं हो पाते हैं तो उन्‍हें अगले चरण पीईटी में शामिल नहीं किया जाएगा.