UP Police SI ASI Exam 2021 Date: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही एसआई गोपनीय (UP Police SI Exam) एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंटेंट (UP Police ASI Exam) की सीधी भर्ती 2020 की फेज वाइज लिखित परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्र व शहर (UP Police SI ASI Exam 2021 Date City Details) तथा तारीख के बारे में डिटेल्स आज जारी हो सकती है. 23 या 24 नवंबर के दिन अभ्यर्थीवार तिथि व शहर की आवंटन सूची (UP Police SI ASI Exam Center) जारी की जा सकी है. बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 4 या 5 दिसंबर के दिन होने वाला है. हालांकि परीक्षा केंद्र, तारीख और शहर के आवंटन सूची के सामने आने के बाद यह तय हो जाएगा कि परीक्षा 4 दिसंबर को है या 5 दिसंबर को है.

कहां कितने पद

1- पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय)- 295 +32= 317 पद

2- पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक)- 624+20= 644 पद

3- पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा)- 358 पद

कुल पद- 1329

परीक्षा का पैटर्न

एसआई, एएसआई के के पदों केलिए 4 या 5 दिसंबर के दिन परीक्षा का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा. परीक्षा राज्य के 13 जिलों में आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा दो पालियों में सुबह 9-12 बजे और 2.30-5 बजे तक आयोजित की जाएगी. बता दें कि परीक्षा के 3 दिन पहले ही परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी दी जाएगी और एडमिट कार्ड भी इसी समय जारी किए जाएंगे. परीक्षाकेंद्र जाने पर उम्मीदवार अपने साथ एडमिट कार्ड और ऑरिजिनल फोटो आईडी जरूरी रखें.