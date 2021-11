UP Police SI Exam 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा (UP Police Jobs) में भर्ती होने का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एव प्रोन्नति बोर्ड ( UPPRPB ) ने 9534 रिक्त पदों के लिए परीक्षा तिथि का शेड्यूल जारी (UP Police SI Exam 2021 date) कर दिया है. यूपी पुलिस एसआई भर्ती (UP SUB Inspector Recruitment/UP SI Recruitment) परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 के बीच तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा. राज्य के कुल 13 जनपदों के 92 परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे. बता दें कि परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 9- 11 बजे, दूसरी पाली 12.30 से 2.30 बजे और तीसरी पाली शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच आयोजित की जाएगी.Also Read - Noida: हरियाणा पुलिस में भर्ती परीक्षा में नकल करवाने वाले गिरोह के गिरफ्तार 10 सदस्यों में तीन पूर्व सैनिक भी

परीक्षार्थी अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपनी परीक्षा की तारीख की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही परीक्षा किस जिले में है इसकी सूचना परीक्षा की तारीख से 10 दिन पहले और परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले जारी की जाएगी. परीक्षार्थी परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले अपने एडमिट कार्ड को अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा केद्र पर परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड के साथ ओरिजिनल फोटो आईडी व उसकी फोटोकॉपी लाना अनिवार्य है.

बता दें कि इस परीक्षा के लिए 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. अगर वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को 9300-34,800 व ग्रेड पे 4200 रुपये मिलेंगे. वहीं लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी. इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे. दो घंटे की ऑनलाइन माध्यम से आयोजित परीक्षा में चार अलग अलग विषयों से सवाल किए जाएंगे. चारों विषयों से 100-100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे. ऐसे कुल मिलाकर 400 अंकों के सवाल परीक्षार्थियों से पूछे जाएंगे.