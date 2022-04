UP Police SI Result 2022: उत्‍तर प्रदेश दरोगा भर्ती का परिणाम घोष‍ित कर दिया गया है. बोर्ड ने 14 अप्रैल को फाइनल आंसर की जारी करने के बाद देर रात परिणाम (UP SI Result Or UPSI Result) की घोषणा भी कर दी. इसमें 36170 उम्‍मीदवारों ने क्‍वाल‍िफाई किया है. बता दें कि इस भर्ती प्रक्र‍िया के जरिये यूपी पुलिस में कुल 9534 पदों पर भर्त‍ियां हो रही हैं.Also Read - UPSC IFS Mains 2021 Result: यूपीएससी ने आईएफएस का परिणाम जारी किया, डायरेक्‍ट लिंक पर चेक करें

परीक्षा में उपस्‍थ‍ित उम्‍मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर अपना पर‍िणाम देख सकते हैं. नीचे दिये गए डायरेक्‍ट लिंक पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं. मेरिट सूची में अपना रोल नंबर चेक करें.

upsi_rsult_pdf_1649981425 Also Read - HPU Panchayat Secretary Result 2022: मेरिट लिस्‍ट और कटऑफ इस लिंक से डाउनलोड करें

UP Police SI Result : PST और डॉक्‍यूमेंट वेरिफिकेशन

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी पर‍िणाम में क्‍वालिफाई करने वाले उम्‍मीदवारों को अब शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड में शामिल होना होगा. इस स्‍तर पर क्‍वालिफाई करने के बाद अभ्‍यर्थ‍ियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी में शामिल किया जाएगा.