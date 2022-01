UPPBPB UP Police SI Result 2021 2022 : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्‍नति बोर्ड (यूपीपीबीपीबी) अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट (UP Police SI Result 2021 2022) बहुत जल्द जारी करने वाला है. यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (UP Police SI Result 2021 2022) आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर चेक कर सकेंगे. बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा की आंसर की (UP Police SI answer key) जारी की जा चुकी है. उत्‍तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्‍नति बोर्ड, यूपीपीबीपीबी इस पर आपत्तियां भी ले चुका है.Also Read - UPTET Answer Key 2022: आज जारी होगी यूपीटीईटी 'आंसर-की', यहां से करें डाउनलोड

बता दें कि इस भर्ती प्रक्र‍िया के जरिये 9534 एसआई पदों पर नियुक्‍त‍ियां होने वाली हैं. बोर्ड ने 12 नवंबर 2021 से 02 दिसंबर 2021 तक इसके लिये परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें लाखों उम्‍मीदवारों ने हिस्‍सा लिया था. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्‍मीदवारों को फिजिकल एफिश‍िएंसी टेस्‍ट के लिये बुलाया जाएगा. यह केवल क्‍वालिफाइंग परीक्षा है. Also Read - Sarkari Naukri: ग्रुप सी के 900 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख बढी, चेक करें

UP Police SI Result : ऐसे चेक करें

आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती परिणाम संबंधी लिंक पर क्लिक करें

पीडीएफ फाइनल खुलने पर अपना रोल नंबर चेक करें. Also Read - SBI PO Mains Result 2021: एसबीआई पीओ मुख्‍य परीक्षा का परिणाम जारी, इस डायरेक्‍ट लिंक पर चेक करें