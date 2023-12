Hindi Career Hindi

UP Police SI Vacancy 2023: नए साल का तोहफा, यूपी पुलिस ASI, SI के लिए नोटिफिकेशन जारी, 921 पदों पर होगी भर्ती

यूपी पुलिस एसआई एएसआई भर्ती 2023 के नोटिफिकेशन जारी किया है. उम्मीदवार जो योग्यता रखते हैं और आवेदन करना चाहते हैं. जल्द ही इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर लें.

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल भर्ती नोटिफिकेशन के बाद अब यूपी पुलिस एसआई, एएसआई भर्ती 2023 के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नई साल में युवाओं के लिए सरकार ने तोहफा दिया है. उत्तर प्रदेश पुलिस पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्टपेक्टर (Sub Inspector) पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (क्लर्क) (Assistant Sub Inspector of Police (Clerk)) के लिए वैकेंसी निकाली है. इच्छुक व योग्य उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in का जाकर 7 जनवरी 2024 से आवेदन कर सकेंगे. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2024 है. फीस जमा कराने और फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024 है. यूपी में ये एसआई की भर्ती दो साल बाद निकली है.

इससे पहले 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB या UPPBPB) ने यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) की 9534 वैकेंसी निकाली थी. इस बार कुल 921 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एसआई (गोपनीय) के 268 पद, एएसआई क्लर्क के 449, एएसआई अकाउंटेंट के 204 पद हैं. एसआई में 114 पद अनारक्षित हैं, 25 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 71 ओबीसी, 54 एससी और 4 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं.वहां एएसआई क्लर्क के 449 पदों में 186 अनारक्षित हैं.

कौन कर सकता है इस भर्ती के लिए आवेदन

यूपी पुलिस एसआई और एएसआई भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. एएसआई क्लर्क पद के लिए साथ ही कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग (इन्स्क्रिप्ट की बोर्ड यूनिकोड में) और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टाइपिंग. अलग-अलग पदों के लिए उसी के हिसाब से योग्यता मांगी गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे हर डिटेल जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें.

आयु सीमा

21 से 28 वर्ष होनी चाहिए, आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से होगी. उत्तर प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को आयु सीमा में 5-5 वर्ष की छूट दी जाएगी.

इतनी मिलेगी सैलरी

एसआई – 9300- 34800 व ग्रेड पे – 4200 रुपये लेवल 6 35400- 112400

एएसआई क्लर्क – 5200 20200 व ग्रेड पे 2800 लेवल-5, 29200 – 92300

एएसआई अकाउंटेंट – 5200 20200 व ग्रेड पे 2800 लेवल-5, 29200 – 92300