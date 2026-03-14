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UP पुलिस भर्ती में Sub-Inspector समेत कई पदों के लिए भर्ती परीक्षा शुरू, STF-ILU अलर्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चल रही है. प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं.

Published date india.com Published: March 14, 2026 2:43 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
UP Police
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उत्तर प्रदेश में Sub-Inspector/दारोगा और अन्य पदों पर सीधी भर्ती के लिए 14 और 15 मार्च को लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है. परीक्षा के पहले दिन शनिवार सुबह से ही केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की काफी भीड़ देखने को मिली. लखनऊ में भी इस परीक्षा को लेकर प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं. लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि शहर में कुल 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां दो दिनों तक परीक्षा आयोजित होगी. इन दोनों दिनों में चार पालियों में कुल करीब 88 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए प्रशासन की ओर से सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं.

स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और इनविजिलेटर की तैनाती

जिलाधिकारी ने बताया कि भर्ती बोर्ड के तय प्रोटोकॉल के मुताबिक हर परीक्षा केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और इनविजिलेटर की तैनाती की गई है. इसके साथ ही हर परीक्षा कक्ष की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं. इन कंट्रोल रूम के जरिए लगातार परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है.

पूरी प्रक्रिया पर नजर

सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं. हर परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या अव्यवस्था न हो सके. इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार विभिन्न केंद्रों का दौरा कर पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं. वहीं, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) बबलू कुमार ने बताया कि परीक्षा को नकलमुक्त और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि जिले की सभी पुलिस इकाइयों के साथ-साथ खुफिया एजेंसियां, स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू) और एसटीएफ की टीमें भी पूरी तरह सक्रिय हैं.

पुलिस की टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं

अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चल रही है. प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और परीक्षा सकुशल संपन्न हो सके. (इनपुट एजेंसी से लिया गया है)

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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