UP Postal Circle Recruitment 2020: इंडियन पोस्ट ने एक कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से UP Postal Circle Recruitment 2020 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे 7 मई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2020 थी. Also Read - Sarkari Naukri 2020: AIIMS Delhi Recruitment 2020: AIIMS में इन विभिन्न पदों पर निकली वैकेंसी, इस प्रोसेस से करें अप्लाई

उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल के तहत कुल 3951 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं. यूपी पोस्टल सर्कल जीडीएस 2020 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक पर https://indiapostgdsonline.in क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. Also Read - भारतीय डाक ने इन सर्कलों के GDS का रिजल्ट किया जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UP Postal Circle Recruitment 2020 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ Also Read - भारतीय डाक ने इन पदों के लिए पांच हजार से अधिक वैकेंसी निकाली, ये है अंतिम तारीख

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि : 23 मार्च 2020

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 7 मई 2020

UP Postal Circle Recruitment 2020 के लिए रिक्ति विवरण

कुल रिक्तियों की संख्या – 3951

ईडब्ल्यूएस – 314

ओबीसी – 1000

पीडब्ल्यूडी- ए – 29

पीडब्ल्यूडी बी – 24

पीडब्ल्यूडी सी – 09

एससी – 750

एसटी – 11

यूआर – 1814

UP Postal Circle Recruitment 2020 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवार जिन्होंने गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण अंकों के साथ 10 वीं पास की हो और उम्मीदवार को कम से कम 10 वीं तक स्थानीय भाषा में अध्ययन किया हुआ होना चाहिए.

UP Postal Circle Recruitment 2020 के लिए आयु सीमा

उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष (आरक्षित मानदंडों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट होगी) के बीच होनी चाहिए.

UP Postal Circle Recruitment 2020 के लिए वेतनमान

बीपीएम – रु. 12000 / – प्रति माह (टीआरसीए स्लैब में 4 घंटे / स्तर 1 के लिए न्यूनतम टीआरसीए); 14, 500 रुपये न्यूनतम 5 घंटे के लिए / टीआरसीए स्लैब में लेवल 2 .

एबीपीएम / डाक सेवक- रु. 10000 / – प्रति माह (टीआरसीए स्लैब में 4 घंटे / स्तर 1 के लिए न्यूनतम टीआरसीए); 12, 000 रुपये न्यूनतम 5 घंटे केलिए/ टीआरसीए स्लैब में लेवल 2.

UP Postal Circle Recruitment 2020 के लिए आवेदन शुल्क

ओबीसी / ईडब्ल्यूएस पुरुष / ओसी – रु. 100 / –

अन्य के लिए – शून्य