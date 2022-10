Up School Closed: दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है. जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है. बारिश की वजह से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद सहित यूपी के कई जगहों पर जलभराव हो गया है.बारिश (Heavy Rain) को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश जारी हुए हैं. कानपुर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद और लखनऊ के सभी 12वीं तक के स्कूल आज बंद हैं.Also Read - School Closed: भारी बारिश के कारण इन राज्यों में कई स्कूल हुए बंद, प्रशासन ने जारी किया ये निर्देश

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने भी स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया है. लखनऊ के सभी स्कूल आज, 10 अक्टूबर, 2022 को कक्षा 1 से 12 तक के लिए बंद रहेंगे. डीएम ने शहर के सभी निजी और सरकारी स्कूलों के स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं. Also Read - School Closed: मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जारी की चेतावनी, इस राज्य में बंद हुए स्कूल-कॉलेज-कोचिंग

Schools shut in various cities on Monday due to heavy rainfall warning in Uttar Pradesh

