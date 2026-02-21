By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की बढ़ाई सैलरी, 5 लाख के कैशलेस इलाज भी दी सुविधा, CM योगी ने किया ऐलान
शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की मेहनत को सम्मान देने वाला यह कदम उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाएगा.
उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बजट सत्र में 20 फरवरी 2026 को ऐलान किया कि शिक्षा मित्रों का मासिक मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है. अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये किया गया है. यह 8,000 रुपये की एक साथ बढ़ोतरी है, जो करीब 80 प्रतिशत का इजाफा दर्शाती है.
घोषणा विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान
यह घोषणा विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों के जवाब में की गई. सीएम योगी ने कहा कि पहले सपा सरकार में इन्हें मात्र 3,000 रुपये मिलते थे, जिसे भाजपा सरकार ने 2017 में 10,000 रुपये किया. अब अप्रैल 2026 से यह राशि लागू होगी.
शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी बढ़ोतरी
शिक्षा मित्रों के लिए यह 9 साल बाद बड़ी बढ़ोतरी है. प्रदेश में लगभग 1.43 लाख से 1.70 लाख शिक्षा मित्र और 25,000 से 28,000 अनुदेशक कार्यरत हैं. इस फैसले से कुल 1.70 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे. सरकार ने इसके लिए 580 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और तत्काल भुगतान की व्यवस्था की जा रही है. इसके अलावा, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, शिक्षकों और अन्य शिक्षा कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी.
स्वास्थ्य बीमा कवरेज परिवार के लिए
यह स्वास्थ्य बीमा कवरेज उनके और उनके परिवार के लिए होगा, जो शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाएगा. सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा मित्रों की लंबित मांगों को पूरा किया है. यह फैसला ग्रामीण और बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में भी सहायक होगा, क्योंकि ये कर्मचारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों ने इस घोषणा का स्वागत किया है. लंबे समय से मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के लिए यह राहत भरा कदम है.
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और शिक्षा सेवाओं में बेहतर योगदान मिलेगा. योगी सरकार ने बजट में शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए कंपोजिट स्कूल, बालिकाओं की शिक्षा और डिजिटल लर्निंग पर भी भारी आवंटन किया है. यह घोषणा आगामी चुनावों से पहले कर्मचारियों में सकारात्मक संदेश देगी. शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की मेहनत को सम्मान देने वाला यह कदम उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाएगा. जाहिर है सैलरी बढ़ने से, इसे पाने वालों की ज़िंदगी में आसानियां बनेंगी. इससे टीचर्स खुश रहेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Career Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें