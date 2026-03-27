  • Hindi
  • Career Hindi
  • Up Tet 2026 Who Marry Twice Will Not Fill Up Tet 2026 Form Strict Rules Issued

UP TET 2026: दो शादी करने वाले नहीं भर पाएंगे यूपी टीईटी 2026 का फॉर्म, आयोग ने जारी किया सख्त नियम

सही जानकारी भरें, ताकि कोई भी उम्मीदवार नियमों के कारण बाहर न रहे. यह नियम शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता और नैतिकता बनाए रखने के लिए लाया गया है.

Published date india.com Published: March 27, 2026 2:42 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
यूपी टीईटी का नया नियम
यूपी टीईटी का नया नियम

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने यूपी टीईटी 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस बार आवेदन प्रक्रिया में एक नया और सख्त नियम जोड़ा गया है, जिसके कारण कई बहुविवाह करने वाले अभ्यर्थी फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे. लगभग 5 साल बाद शुरू हो रही इस परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के आवेदन की उम्मीद है.

टीईटी 2026 फॉर्म भरने के पात्र नहीं

आयोग की गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बहुविवाह (पॉलीगैमी) करने वाले अभ्यर्थी यूपी टीईटी 2026 का फॉर्म भरने के पात्र नहीं होंगे. यदि कोई पुरुष अभ्यर्थी विवाहित है और उसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं, तो वह पूरी तरह अयोग्य माना जाएगा. यह नियम सरकारी सेवा की नैतिकता और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

महिला भी नहीं भर सकेगी फॉर्म

महिलाओं पर भी यही नियम लागू होता है. यदि कोई महिला अभ्यर्थी ऐसे पुरुष से शादी करती है जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित है, तो वह भी परीक्षा में आवेदन नहीं कर सकेगी. आयोग ने दोनों लिंगों के लिए यह नियम समान रूप से सख्त रखा है, ताकि कोई भी बहुविवाह की परंपरा को बढ़ावा न दे सके.हालांकि, इस नियम में एक छोटी छूट का प्रावधान भी रखा गया है. यदि राज्यपाल विशेष मामले में किसी अभ्यर्थी को छूट दे देते हैं, तो केवल उसी स्थिति में वह फॉर्म भर सकता है.अन्यथा किसी भी स्तर पर ढील नहीं दी जाएगी.

आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2026 से शुरू

आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2026 से शुरू होकर 26 अप्रैल 2026 तक चलेगी. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरना होगा. आयोग ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और नियमों को ध्यान से पढ़कर ही आवेदन करें.परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी. प्राथमिक (कक्षा 1-5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8) दोनों स्तरों के लिए यह परीक्षा होगी.

दस्तावेजों की दोबारा जांच होगी

TET पास करने के बाद भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भर्ती एजेंसी दस्तावेजों की दोबारा जांच करेगी. गलत या भ्रामक जानकारी देने पर फॉर्म तुरंत रद्द कर दिया जाएगा. ऐसे मामलों में प्रमाणपत्र जब्त किए जा सकते हैं और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. साथ ही, OMR शीट की दोबारा जांच, पुनर्मूल्यांकन या स्क्रूटनी की कोई सुविधा नहीं होगी.आयोग के उप सचिव डॉ. अरुण कुमार सिंह ने कहा कि नियमों का पालन हर अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Career Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.