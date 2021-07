UP TGT UPSESSB Admit Card 2021 Released: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (UPSESSB) ने जीव विज्ञान विषय के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) के पदों के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड (UP TGT Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, वे UPSESSB की आधिकारिक वेबसाइट upsessb.org और pariksha.up.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (UP TGT Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा 31 जुलाई 2021 को आयोजित की जाएगी.Also Read - UPSESSB Recruitment 2021: UPSESSB में इन 15198 पदों पर आवेदन करने की कल है आखिरी तारीख, जल्द करें अप्लाई, लाखों में मिलेगी सैलरी

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://pariksha.up.nic.in/Online_App/AdmitCard.aspx पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (UP TGT Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (UP TGT Admit Card 2021) देख सकते हैं. एडमिट कार्ड (UP TGT Admit Card 2021) डाउनलोड करते समय किसी भी समस्या का सामना करने वाले उम्मीदवार 0532-2466851 या 8299325775 पर संपर्क कर सकते हैं. UPSESSB ने 07 और 08 अगस्त 2021 को 12603 पदों के लिए TGT पदों के लिए परीक्षा भी निर्धारित की है. इन पदों के लिए एडमिट कार्ड (UP TGT Admit Card 2021) भी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. Also Read - UPSESSB Recruitment 2021: UPSESSB में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन, 1.5 लाख मिलेगी सैलरी

UP TGT UPSESSB Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड Also Read - UPSESSB Recruitment 2021: UPSESSB में इन विभिन्न पदों पर आवेदन करने की कल है आखिरी डेट, इस Direct Link से जल्द करें आवेदन, लाखों में होगी सैलरी

UPSESSB की आधिकारिक वेबसाइट upsessb.org पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘ Click Here to Download Admit Card’ given under ‘ Vigyapti (20.07.2021) [Regarding Advt 01/2016 TGT Biology Admit Card (Examination Dated 31.07.2021)]’ लिखा हो.

एक नये पृष्ठ पर भेज दिया जाएगा, वहां ‘UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES SELECTION BOARD, PRAYAGRAJ Click to Apply’ पर क्लिक करना होगा.

‘एडमिट कार्ड, रिजल्ट और महत्वपूर्ण घोषणाएं’ के तहत एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें.

अपना पंजीकरण नंबर, जन्म तिथि, लिंग और सत्यापन कोड दर्ज करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.