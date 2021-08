UP TGT UPSESSB Answer Key 2021 Released: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (UPSESSB) ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) भर्ती परीक्षा का आंसर की (UP TGT UPSESSB Answer Key 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (UP TGT UPSESSB Exam 2021) के लिए उपस्थित हुए हैं, वे UPSESSB की आधिकारिक वेबसाइट upsessb.org पर जाकर अपना आंसर की (UP TGT UPSESSB Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - UP PGT UPSESSB Admit Card 2021 Released: UPSESSB ने जारी किया UP PGT 2021 का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इन लिंकों http://www.upsessb.org/content/ANSWER_KEY_TGT_01_2016_BIOLOGY.pdf और http://www.upsessb.org/content/ANSWER_KEY_TGT_01_2021_12_SUBJECTS.pdf पर क्लिक करके भी आंसर की (UP TGT UPSESSB Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. UP TGT बायोलॉजी की परीक्षा 31 जुलाई को हुई थी, जबकि यूपी TGT के लिए 12 विषयों की परीक्षा 7 और 8 अगस्त को हुई थी. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी आंसर की (UP TGT UPSESSB Answer Key 2021) देख सकते हैं.

UP TGT UPSESSB Answer Key 2021 ऐसे करें डाउनलोड

UPSESSB की आधिकारिक वेबसाइट upsessb.org पर जाएं

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां”Answer Key Advt 01/2016 Biology”, or on the link that reads, “Answer Key Advt 01/2021 of 12 Subjects” लिखा हो.

UP TGT UPSESSB Answer Key 2021 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

भविष्य में उपयोग के लिए एक हार्ड कॉपी रखें.