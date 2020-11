UP Vidhan Parishad Admit Card 2020 Released: उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय (UPLCS), लखनऊ ने समीक्षा अधिकारी, अतिरिक्त निजी सचिव, सर्कल लेखक, अनुसंधान सहायक, सुरक्षा सहायक, संपादक, विशेष अधिकारी प्रकाशन और सेवादार के पदों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड (UP Vidhan Parishad Admit Card 2020) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upvpsrecruitment.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड (UP Vidhan Parishad Admit Card 2020) कर सकते हैं. Also Read - UP Vidhan Parishad Admit Card 2020: यूपी विधान परिषद 2020 का एडमिट कार्ड आज हो सकता है जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://upvpsrecruitment.org/admitcards/ पर क्लिक करके भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा 22 नवंबर, 2020 को आयोजित की जाएगी. आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें लिखा है, "सभी विज्ञापित पदों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा 22 नवंबर 2020 को आयोजित की जाएगी और इसके लिए एडमिट कार्ड (UP Vidhan Parishad Admit Card 2020) जल्द ही उपलब्ध होंगे" ऑनलाइन आवेदन 24 अक्टूबर 2020 तक खुले थे. उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय (UPLCS) ने राज्य के विभागों में 73 रिक्तियों के लिए भर्ती सूचना प्रकाशित की थी.

इन विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन सितंबर 2020 में जारी किया गया था. कुल संख्या में से 20 रिक्तियां समीक्षा अधिकारी के लिए हैं, 2 रिक्तियां अतिरिक्त निजी सचिव के लिए, 9 रिक्तियां सर्कल लेखक, समीक्षा अधिकारी (लेखा), 3 रिक्तियों के लिए रिसर्च असिस्टेंट के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 6 रिक्तियां, एडिटर और स्पेशल ऑफिसर पब्लिकेशन के लिए 1 और सर्वेंटर (चपरासी) पदों के लिए 10 रिक्तियां हैं.

UP Vidhan Parishad Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

आधिकारिक वेबसाइट upvpsrecruitment.org पर जाएं.

होमपेज पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं.

UP Vidhan Parishad Admit Card 2020 सेक्शन पर क्लिक करें.

अपना विवरण जैसे आवेदन संख्या दर्ज करें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रति सहेजें.