UP Vidhan Parishad Prelims Result 2020 Declared: उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय (Uttar Pradesh Vidhan Parishad Sachivalaya ) ने समीक्षा अधिकारी, अवर निजी सचिव, सेफ्टी असिस्टेंट और अन्य सहित विभिन्न पदों के प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे सभी उम्मीदवार जो विज्ञापन संख्या 1/2020 के तहत UP Vidhan Parishad Exam 2020 के लिए उपस्थित हुए थे, वे अपना रिजल्ट यूपी विधान परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upvpsr.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

यूपी विधान परिषद (UP Vidhan Parishad) की विभिन्न पदों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा 22 से 29 नंबर 2020 के बीच राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. ऐसे सभी उम्मीदवार जो प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, वे मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के योग्य हैं. यूपी विधान परिषद 2020 (UP Vidhan Parishad) की तारीख तय समय में घोषित की जाएगी. सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यूपी विधान परिषद (UP Vidhan Parishad) की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी नज़र बनाए रखें.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://www.upvpsr.org/ViewResult.aspx के जरिए UP Vidhan Parishad Prelims Result 2020 चेक कर सकते हैं. साथ ही इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

UP Vidhan Parishad Prelims Result 2020 ऐसे करें चेक

UP Vidhan Parishad की आधिकारिक वेबसाइट upvpsr.org पर जाएं.

होमपेज पर दिख रहे UP Vidhan Parishad Prelims Result 2020 लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा

रोल नंबर, पोस्ट का नाम और जन्मतिथि दर्ज करके व्यू रिजल्ट बटन पर क्लिक करें.

UP Vidhan Parishad Prelims Result 2020 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.