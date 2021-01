UP Vidhan Sabha Admit Card 2021 Released: यूपी विधानसभा (UP Vidhan Sabha) एडिटर, काउंटर रिपोर्ट, स्क्रूटनी ऑफिसर, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, रिसर्च एंड रेफरेंस असिस्टेंट, इंडेक्सर और सेफ्टी असिस्टेंट के पदों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड (UP Vidhan Sabha Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए आवेदन किए हैं, वे UP Vidhan Sabha की आधिकारिक वेबसाइट uplegisassemblyrecruitment.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (UP Vidhan Sabha Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - Sarkari Naukri: UP Vidhan Sabha Recruitment 2020: यूपी विधानसभा में इन विभिन्न पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द करें आवेदन

आधिकारिक नोटिस के अनुसार “विधान सभा सचिवालय में ग्रुप B और C के रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या- 1/2020 की प्रीलिम्स परीक्षा 24 फरवरी 2021, रविवार को दो पालियों में आयोजित की जानी है.” इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://uplegisassemblyrecruitment.in/ पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (UP Vidhan Sabha Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.

UP Vidhan Sabha Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

UP Vidhan Sabha की आधिकारिक वेबसाइट uplegisassemblyrecruitment.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करके जहां, UP Vidhan Sabha Admit Card 2021 लिखा हो.

अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके सबमिट करें.

आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें.