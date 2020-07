UPJEE 2020: संयुक्त परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, JEECUP ने पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए नई परीक्षा तिथियों की घोषणा की है. रिपोर्ट के अनुसार UPJEE 2020 की परीक्षा अब 12 सितंबर और 15 सितंबर 2020 के लिए निर्धारित किया गया है. Also Read - UPJEE Polytechnic 2020: यूपीजेईई के लिए एक बार फिर खुली आवेदन विंडो, जल्द करें अप्लाई, जानिए परीक्षा से जुड़ी तमाम बातें

शेड्यूल के अनुसार राज्य में ग्रुप A, ग्रुप E1 और ग्रुप E2 के लिए प्रवेश परीक्षा 12 सितंबर को सभी जिलों में आयोजित की जाएगी जबकि ग्रुप B, C, D, F, G, H, I, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 और K8 के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट 15 सितंबर को राज्य के कुछ प्रमुख जिलों में आयोजित की जाएगी. जेईईसीयूपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा, "कोविड -19 महामारी को देखते हुए 19 और 25 जुलाई 2020 को आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा की तारीखों को बदल दिया गया है."

UPJEE 2020 परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे और शाम 5:30 बजे होगी.

ग्रुप A, E1, E 2 परीक्षा 12 सितंबर, 2020 को आयोजित की जाएगी.

ग्रुप B, C, D, F, G, H, I, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 और K8n परीक्षा 15 सितंबर, 2020 को आयोजित की जाएगी.

परीक्षा केंद्रों के संबंध में परीक्षा का विवरण एडमिट कार्ड में ही उल्लेख किया जाएगा. एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीखों से आठ दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे.