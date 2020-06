Load More

UP Board 10th, 12th Results 2020: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आज कुछ ही देर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करने वाला है. अपने परीक्षा के परिणामों को आप upmsp.edu.in, upresults.nic.in और upmspresults.up.nic.in पर देख सकते हैं. हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में कुल 56 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था. इसमें से 10वीं की परीक्षा में 30.2 लाख और 12वीं की परीक्षा में कुल 25.8 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे. आपको बता दें कि अब से कुछ ही घंटों में माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. Also Read - UP Board Metric (Class 10) Result 2020: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, यहां देखें अपना स्कोर

ऐसे चेक करें अपना UP Board 10th, 12th Results 2020 Also Read - UPMSP UP Board 10th Result 2020: यूपी बोर्ड कल इस समय जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

अपने रिजल्ट को पाने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जाना होगा.

यहां बोल्ड में आ रही यूपी बोर्ड 10 वीं रिजल्ट 2020 या यूपी बोर्ड 12 वीं रिजल्ट 2020 के नोटिफिकेशन वाले लिंक पर क्लिक करें.

अब आप अगली कड़ी में अपने सात अंकों के रोल नंबर और स्कूल कोड का Key दर्ज कर इसे सबमिट करें.

अब स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा. इसे आप प्रिंट करा लें या फिर सेव कर लें Also Read - UP Board 10th,12th Result 2020 Latest News: यूपी बोर्ड इस सप्ताह जारी करेगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, यहां देखें अपने मार्क्स

Check UP Board Result 2020: Class 10th and 12th