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UP Board 10th 12th Topper LIST: यूपी बोर्ड की 10वीं, 12वीं परीक्षा में किसने किया टॉप? यहां देखिये Topper List

UP Board 10th 12th Topper List: इस बार 10वीं की परीक्षा में 26,01,381 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 23,52,181 पास हुए. वहीं, इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 24,86,072 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसमें से 19,98,317 उत्तीर्ण घोषित किए गए.

Published date india.com Published: April 23, 2026 7:36 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
UP Board results
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UP Board 10th 12th Topper LIST: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार (23 अप्रैल)को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड परीक्षाओं में छात्राओं ने दोनों में ही टॉप-3 स्थान हासिल किये. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक महेंद्र देव ने बताया कि हाईस्कूल की परीक्षा में कुल 90.42% विद्यार्थी पास हुए, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 80.38 % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए.

कितने छात्र हुए थे शामिल?

इस बार 10वीं की परीक्षा में 26,01,381 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 23,52,181 परीक्षार्थी पास हुए. इस परीक्षा में जहां 87.30 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, वहीं छात्राओं का पास परसेंटेंज 93.76 रहा. देव ने बताया कि इसी तरह, इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 24,86,072 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसमें से 19,98,317 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए. इस परीक्षा में जहां 75.04 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, वहीं छात्राओं का पास परसेंट 86.32 रहा. शिक्षा निदेशक ने बताया कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च, 2026 तक हुईं. कुल 8,033 परीक्षा केंद्रों पर 15 कार्यदिवसों में ये परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न कराई गईं. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से 4 अप्रैल तक 254 मूल्यांकन केंद्रों पर किया गया.

10वीं परीक्षा में किसने किया टॉप?

उन्होंने बताया कि हाईस्कूल की परीक्षा में पहला स्थान सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने हासिल किया. दोनों ने ही 97.83 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. वहीं, बाराबंकी की अदिति 97.50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहीं. सीतापुर की अर्पिता, झांसी के ऋषभ साहू और बाराबंकी की परी वर्मा ने 97.33 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया.

12वीं में कौन रहा अव्वल?

इंटरमीडिएट की परीक्षा में सीतापुर की शिखा वर्मा ने 97.60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया. वहीं, बरेली की नंदिनी गुप्ता व बाराबंकी की श्रिया वर्मा ने 97.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया. बरेली की सुरभि यादव और बाराबंकी की पूजा पाल ने 97 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया.

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Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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