UPMSP UP Board Compartment Exam 2020: उत्तर प्रदेश मध्यम शिक्षा परिषद (UPMSP) या यूपी बोर्ड ने कंपार्टमेंटल या इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. छात्र सीधे आवेदन नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने स्कूलों द्वारा आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया 20 अगस्त की मध्यरात्रि तक खुली रहेगी. इससे पहले यूपी बोर्ड केवल कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा आयोजित करता था. हालांकि, इस वर्ष से यह सुविधा कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए भी बढ़ा दी गई है. पिछले साल, बोर्ड ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क को प्रति विषय 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया था. यह देश में यूपी बोर्ड की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को सबसे महंगा बना दिया है.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बोर्ड ने कहा, "छात्रों को केवल तत्काल आधिकारिक काम के लिए बुलाया जाना चाहिए और पूरी प्रक्रिया को सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के बीच रखा जाना चाहिए." हाई स्कूल के छात्रों के लिए 258.50 रुपये का शुल्क लागू होगा और इंटर के छात्रों के लिए यह शुल्क 306 रुपये है. कक्षा 12वीं या इंटरमीडिएट के छात्र आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीमों में से किसी एक विषय के लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. वे या तो व्यापार या कृषि या व्यावसायिक विषयों की एक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. आधिकारिक सूचना के अनुसार छात्रों को कक्षा 10वीं के लिए दो विषयों में से एक विषय जिसमें वह फेल हैं, उसी में परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी.

कंपार्टमेंटल परीक्षा की तिथि हालांकि अभी तक जारी नहीं हुई है और जल्द ही जारी की जाएगी. कंपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करने वालों को पास माना जाएगा. आने वाले सत्र के लिए यूपी बोर्ड ने अनुदेश घंटों के नुकसान को देखते हुए पाठ्यक्रम के 30 प्रतिशत को कम करने का निर्णय लिया है. 25 लाख से अधिक छात्रों में से, 82.31 प्रतिशत छात्र कक्षा 10 में उत्तीर्ण हुए और 12 वीं कक्षा में 74.63 प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। यूपी बोर्ड 2020 में, कक्षा 10 और 12 के दोनों टॉपर बागपत जिले के एक ही स्कूल से थे। रिया जैन और अनुराग मलिक ने क्रमशः 10 और 12 वीं कक्षा में टॉप किया।