UP board Exam 2023: यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है. एग्जाम सेंटर को लेकर यूपीएमएसपी ने अभी से कई नियम बना लिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी बोर्ड ने कहा है कि जिन स्कूलों के कमरे की खड़की सावर्जनिक सड़क या संकरी गली में खोली जाएगी. उस स्कूल को एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा. हालांकि राजकीय व एडड स्कूलों इससे छूट दी जाएगी. एग्जाम में हर स्टूडेंट्स 20 वर्गफुट जगह दिया जाएगा. स्कूलों की संदिग्ध छवि या प्रतिकूल किसी तरह का कोई मामाल आता है उसकी रिपोर्ट ली जाएगी.

सभी हेडमास्टर को निर्देश दिए गए है

यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा में एग्जाम सेंटर मोबाइल ऐप के जरिए स्कूलों की भौगिलिक स्थिति और मूलभूत संसाधनों की जानकारी पता किया जाएगा. ये सभी काम स्कूल (UP Board Exam 2023 Update) के निरिक्षक और फिर जिलाधिकारी की टीम करेगी. हमेशी की तरह इस बार भी बोर्ड परीक्षा वॉइस रिकॉर्डर और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी. सभी हेडमास्टर को निर्देश दिए गए है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा, राउटर लगाए जिसमें कम से कम 30 दिनो तक की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जा सके.

जानकारी के मुताबिक, यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर की पूरी लिस्ट तैयारी की जाएगी. इसमें नीचे रहने वाले स्कूलों के बच्चों को राजकीय इंटर कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा. दिसंबर में एग्जाम सेंटर की पूरी लिस्ट सार्वजनिक तौर पर यूपीएमएसपी को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी.

साल 2023 की परीक्षा में कोई लापरवाही नहीं होगी

इस बार की परीक्षा में कई चीजों का ध्यान रखा जाएगा. पिछली बार लापरवाही के कारण एग्जाम में पेपर लिक होने का मामला सामने आया था. दूसरी बार ऐसी कोई गलती न हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा. यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है. एग्जाम सेंटर से लेकर रजिस्ट्रेशन आदि की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. स्टूडेंट्स अपनी परीक्षा को लेकर तैयार हो जाएं, एग्जाम की तैयारी जमकर करें.