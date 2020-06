UPMSP UP Board 10th Result 2020: नवीनतम अपडेट के अनुसार यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड 10 वीं रिजल्ट 2020 कल शनिवार यानी 27 जून 2020 को घोषित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा द्वारा जारी एक बयान के अनुसार कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए यूपी बोर्ड हाईस्कूल का रिजल्ट 2020 27 जून 2020 को दोपहर 12 बजे घोषित किया जाएगा. Also Read - UP Board Result 2020: कल दोपहर 12:30 बजे घोषित किए जाएंगे 10वीं, 12वीं के नतीजे, यहाँ देखें upmsp.edu.in रिजल्ट

यूपी बोर्ड 10 वीं रिजल्ट 2020 की तारीख की घोषणा ने लगभग 30 लाख छात्रों का इंतजार खत्म होता दिख रहा है, जो लगभग चार महीने से रिजल्ट की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं. देश में कोरोना महामारी के अचानक फैलने और इसे रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट 2020 में देरी हुई है. इसके साथ ही UPMSP ने मार्च और अप्रैल 2020 के महीनों में पूरे राज्य में मूल्यांकन कार्य स्थगित करने का फैसला किया था. Also Read - UP Board 10th, 12th Result 2020: यूपी बोर्ड इस बार जारी कर सकता डिजिटल हस्ताक्षरित ई-मार्कशीट, जानिए क्या है मामला

हालांकि, उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच धीरे-धीरे मई में फिर से शुरू की गई, जो ग्रीन ज़ोन जिले से शुरू हुई. इसके बाद ऑरेंज ज़ोन और रेड जोन में शुरू की गई थी. अब, मूल्यांकन कार्य पूरा होने और रिजल्ट के प्रोसेस पूरा होने के साथ आधिकारिक वेबसाइट UPMSP upresults.nic.in वेबसाइट पर इस शनिवार को यूपी कक्षा 10वीं रिजल्ट 2020 घोषित किए जाएंगे. Also Read - UP Board 10th,12th Exam Toppers List: यूपी बोर्ड शनिवार को जारी करेगा रिजल्ट, जानिए तीन सालों के टॉपर्स के बारे में

ऐसे करें UPMSP UP Board 10th Result 2020 चेक

आधिकारिक वेबसाइट UPMSP upresults.nic.in पर जाएं.

अन्य विवरण के साथ अपना रोल नंबर या एडमिट कार्ड नंबर दर्ज करें.

सभी विवरणों को क्रॉस-सत्यापित करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

आपका यूपी बोर्ड हाई स्कूल रिजल्ट 2020 स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

अपने यूपी बोर्ड 10 वीं रिजल्ट 2020 के सभी विवरण देखें.

पीडीएफ डाउनलोड करें या भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.