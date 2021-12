UP Police SI ASI Exam Answer Key 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) द्वारा 17 दिसंबर यानी कल आंसर की को जारी किया जाएगा. इस बाबत सूचना यूपी पुलिस (UP Police SI Exam) भर्ती बोर्ड द्वारा दिया गया है. बोर्ड का (UP Police Exam) कहा है कि 23 दिसंबर तक उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आंसर-की चेक कर सकते हैं. आंसर की में अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत समझ आती है तो आब्जेक्शन 23 दिसंबर रात 9 बजे तक ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं. बता दें कि यूपी पुलिस एसआई गोपनीय, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन 4 और 5 दिसंबर के दिन किया गया था.Also Read - Sarkari Naukri 2021: इंटरमीडिएट करने वालों के लिये सुनहरा मौका, यूपी में 9212 पदों पर है वैकेंसी

पदों का विवरण

पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक)- 624+20= 644

पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा)- 358

पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय)- 295 +32 = 317

आगामी प्रक्रिया

लिखित परीक्षा में जिन उम्मीदवारों (UP Police ASI Exam) का चयन किया जाएगा उन्हें दस्तावेज सत्यापन व शारीरिक मानक परीक्ष के लिए बुलाया जाएगा. वहीं मानक परीक्षल में सफल उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट व आशुलिपि परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. वहीं इसके बाद सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. जिसके आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को मेडिकल व चरित्र सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. सबकुछ क्लीयर होने के बाद उम्मीदवारों को नियुक्ति (Sarkari Naukari) दी जाएगी.