UP Police SI Exam/UP Police ASI Exam 2021 Date: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) द्वारा आज यूपी पुलिस एसआई गोपनीय (UP Police SI Exam), एएसआई अकाउंटेंट, एएसआई क्लर्क (UP Police ASI Exam 2021) की भर्ती परीक्षा 2020 के मद्देनजर लिखित परीक्षा की दिनांक और परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी को आज जारी किया जा सकता है. आज इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि परीक्षा 4 दिसंबर को होगी या 5 दिसंबर को होगी. वहीं राज्य के किन 13 शहरों में अभ्यर्थियों के परीक्षाकेंद्र निर्धारित किए जाएंगे. बता दें कि एसआई और एएसआई (Sarkari Naukari) के कुल 1329 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन दो चरणों में राज्य के 13 जिलों में आयोजित की जाएंगी. परीक्षा 2 शिफ्टों में कराई जाएगी. पहली शिफ्ट 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2.30 बजे से 5 बजे तक होगी.Also Read - BPSC Lecturer Recruitment: बिहार लेक्चरर 2016 भर्ती परीक्षा का इंटरव्यू शिड्यूल जारी, यहां पाएं जानकारी

पदों का विवरण

पुलिस उपनिरीक्षक- गोपनीय- 295+32= 317 पद

पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक- 624+20= 644 पद

पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा)- 358 पद Also Read - Central Bank Recruitment 2021: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आई भर्ती, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर जल्दी करें आवेदन

अन्य जानकारियां

परीक्षा केंद्र के पते के बारे में जानकारी परीक्षा (UP Police Exam) से 3 दिन पहले दी जाएगी. वहीं एडमिट कार्ड (UP Police SI ASI Exam Admit Card) भी परीक्षा से 3-3 दिन पहले ही जानकारी दी जाएगी. बता दें कि परीक्षा केंद्र पर जाने वाले उम्मीदवार अपने साथ फोटो आईडी जरूर लेकर जाएं. बता दें कि अगर किसी तकनीकी समस्या के कारण परीक्षा किसी तिथि या पाली में आयोजित नहीं हो पाती है तो ऐसे में केंद्र की परीक्षा 6 दिसंबर 2021 के दिन आयोजित की जाएगी. वहीं परीक्षा से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट और लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि अभ्यर्थियों की तैयारी बेहतर हो सके. Also Read - BPNL Recruitment 2021: 10वीं, 12वीं और स्नातक पास लोगों के लिए सरकारी नौकरी का अवसर, इस विभाग में आई बंपर भर्ती, मिलेगी अच्छी सैलरी