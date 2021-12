UP Police SI Exam Answer Key 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की तरफ से आयोजित की गई भर्ती परीक्षा के मद्देनजर लिखित परीक्षा के आंसर की को जल्द ही जारी किया जा सकता है. बता दें कि इस भर्ती परीक्षा (UP Police SI Exam) के माध्यम से 9534 पदों को भरा जाएगा. इस बाबत वेबसाइट पर बोर्ड ने नोटिस भी जारी किया है. संभावना है कि इस परीक्षा के आंसर-की (UP Police Exam Anwer Key) को जल्द ही जारी किया जाएगा. आंसर की जारी होते ही उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आंसर-की देख सकते हैं.Also Read - BSF Recruitment 2021: 10वीं पास लोगों के लिए BSF में आई वैकेंसी, मिलेगी बंपर सैलरी

परीक्षा का आयोजन

इस भर्ती के माध्यम से 9 हजार से अधिक पदों पर भर्ती किया जाएगा. अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 के बीच परीक्षा का आयोजन किया गया था. इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. बता दें कि इस परीक्षा में कई सॉलवर गैंग के लोगों को भी पकड़ा गया था.

कहां देखें उत्तर कुंजी

इस परीक्षा संबंधित उत्तर कुंजी को देखने के लिए उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर विजिट करें. साथ ही लोगों को लगातार अधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाकर रखने को कहा गया है.