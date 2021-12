UPPCL AE JE Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL Jobs) द्वारा जारी असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए आवेजन की अंतिम तारीख 2 दिसंबर 2021 है. यानी आज उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर लें अन्यथा सरकारी नौकरी (Sarkari Naukari In UP) का सुनहरा मौका छूट जाएगा. बता दें कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को uppcl.org या upenergy.in पर जाना होगा. यूपीपीसीएल द्वारा जारी वैकेंसी के लिए 12 नवंबर 2021 से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से कुल 286 पदों पर नियुक्तियां करनी है.Also Read - Indian Navy Job: म्यूजिक की है समझ तो भारतीय नौसेना में मिल सकती है नौकरी, यहां पाएं पूरी जानकारी

कैसे करें अप्लाई

– उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट uppcl.org या upenergy.in पर जाना होगा.

– यहां होमपेज पर रिक्ति/परिणाण के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– अब स्क्रीन पर नया पेज खुलेगा जहां APPLY ONLINE FOR THE POST OF ” JUNIOR ENGINEER (TRAINEE) ELECTRICAL” AGAINST ADVT. NO. 07/VSA/2021/JE/ELECTRICAL लिखा हुआ लिंक मिलेगा. इसपर क्लिक करें.

– अब नए पेज में रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं.

– अगले चरण में लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें व आवश्यक दस्तावेजों को सबमिट करें.