UPPCL Clerk Admit Card 2021 Released: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने UPPCL Clerk Admit Card 2021 जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो लेखा लिपिक (अकाउंट क्लर्क) के लिए शामिल हो रहे हैं, वे UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (UPPCL Clerk Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (UPPCL Clerk Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (UPPCL Clerk Admit Card 2021) देख सकते हैं. UPPCL लेखा लिपिक परीक्षा 27 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाली है. इस परीक्षा के माध्यम से कुल 103 रिक्तियां भरी जाएंगी.

UPPCL Clerk Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

‘रिक्ति/परिणाम’ लिंक पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘View/Result’ Link given under ‘DOWNLOAD ADMIT CARD FOR THE POST OF “LEKHA LIPIK” AGAINST ADVT. NO. 06/VSA/2020/LL’ लिखा हो.

एक नया पेज खुलेगा जहां आपको ‘Login to Download Admit Card for Lekha Lipik 2020’ पर क्लिक करना होगा.

अपने खाते में लॉगिन करें.

UPPCL Clerk Admit Card 2021 डाउनलोड करें.