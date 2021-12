UPPCL JE Result 2020: उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से जूनियर इंजीनियर के पद पर आयोजित की गई इलेक्ट्रिकल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (UPPCL Junior Engineer Result 2020) आज जारी हो गया है. 212 पदों पर आयोजित की गई भर्ती परीक्षा (Sarkari Naukari) में शामिल हुए उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UPPCL JE Result 2020) देख सकते हैं.Also Read - Bihar Police Constable Ki Vacancy: बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू, आज से कर सकते हैं आवेदन

कैसे देखें रिजल्ट

– रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट upenergy.in विजिट करना होगा.

– यहां होमपेज पर VACANCY/RESULTS के विकल्प पर क्लिक करें.

– अगले चरण में DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ONLINE EXAM (CBT) FOR THE POST OF “JUNIOR ENGINEER (TRAINEE) ELECTRICAL” AGAINST ADVT. NO. 07/VSA/2020/ JE/E&M के लिंक पर क्लिक करें.

– अब आपके स्क्रीन पर पीडीएफ फाइल खुलेगा. इसमे अपने रोल नंबर के हिसाब से रिजल्ट देख लें.

कितनी मिलेगी सैलरी

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जूनियर इंजीनियर क पद पर आवेदन कनरे वाले उम्मीदवारों का अगर विभाग में चयन होता है तो उन्हें 44,900 रुपये प्रतिमाह की सैलरी दी जाएगी.