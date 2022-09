UPPCL Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका आया है. यूपीपीसीएल द्वारा टेक्नीशियन के पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इस भर्ती के माध्यम से कुल 891 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. यूपीपीसीएल द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन किए जा सकेंगे. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट upenergy.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन से पूर्व अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन जरूर चेक करें.Also Read - Police Constable Bharti 2022: पुलिस विभाग में 3484 पदों पर आई भर्ती, 10वीं उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

यूपीपीसीएल द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के पद पर आवेदन करने की प्रक्रिया 27 सितंबर 2022 से शुरू हो चुकी है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस बताई गई है. उम्मीदवार ध्यान दें कि इस भर्ती परीक्षा में वे 19 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन नवंबर के आखिरी सप्ताह में होगा.

UPPCL Vacancy: ऐसे करें अप्लाई

– आवेदन करने के लिए उम्मीदवार पहले अधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं.

– यहां होमपेज पर Current Vacancies के विकल्प में जाएं.

– यहां APPLY ONLINE FOR THE POST OF “TECHNICIAN (ELECTRICAL)” AGAINST ADVT. NO. 10/VSA/2022/Technician(Vidyut) के लिंक पर क्लिक करें.

– अब यहां अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करें.

– इसके बाद मांगी गई जानकारी को भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें.

– अब लॉगिन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरें.

– आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रिंट जरूर ले लें.

UPPCL Bharti 2022: योग्यता

इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का 10वीं पास होना अनिवार्य है. साथ ही उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के तहत विद्युत वितरण का सर्टिफिकेट होना चाहिए.

UPPCL Bharti 2022: आयुसीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. उम्मीदवारों के आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के लोगों को आयुसीमा में छूट दी जाएगी.