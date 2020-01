UPPCL JE Civil Admit Card 2020: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जूनियर इंजीनियर (ट्रेनी) सिविल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है, वे अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन upenergy.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

UPPCL JE Civil Trainee Recruitment परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी और 26 दिसंबर 2019 को समाप्त हुई थी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड की एक कॉपी अपने अलॉट किए गए परीक्षा केंद्र पर अवश्य लाएं, अन्यथा उन्हें इस परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक पर https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/782/63770/login.html क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐसे करें UPPCL JE Civil 2020 का एडमिट कार्ड

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

2. होम पेज पर वैकेंसी टैब पर जाएं

3. वेबपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें जहां ‘Download admit card for onine exam(cbt) for the post of”junior engineer (trainee)-civil” against advt. no. o8/vsa/2019/je/civil’ लिखा हो.

4. एक नया पृष्ठ डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगा.

5. अपने क्रेडेंशियल्स में Key दर्ज करें और लॉग इन करें.

6. एडमिट कार्ड डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगा.

7. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें.