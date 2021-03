UPPCL Technician Admit Card 2021 Released: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर तकनीशियन TG2 पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड (UPPCL Technician Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (UPPCL Technician Exam 2021) के लिए आवेदन किए हैं, वे UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (UPPCL Technician Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - Sarkari Naukri 2020: UPPCL JE Recruitment 2020: UPPCL में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आवेदन प्रोसेस शुरू, इस लिंक के जरिए करें अप्लाई

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/1258/66503/login.html पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड (UPPCL Technician Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (UPPCL Technician Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती (UPPCL Technician Recruitment 2021) प्रक्रिया के तहत 608 पदों को भरा जाएगा. इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने 17 जून से 02 मार्च 2021 तक तकनीशियन विद्युत पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे.

UPPCL Technician Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए वैकेंसी / रिजल्ट टैब पर क्लिक करें.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ONLINE EXAM (CBT) FOR THE POST OF “TECHNICIAN (ELECTRICAL)” AGAINST ADVT. NO. O3/VSA/2020/TECHNICIAN (ELECTRICAL)”

अपना यूजर आईडी और पासवार्ड दर्ज करें.

UPPCL Technician Admit Card 2021 डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें.