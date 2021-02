UPPSC ACF RFO Result 2019 Declared: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने बुधवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (ACF) / रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (RFO) सेवा परीक्षा 2019 का रिजल्ट (UPPSC ACF RFO Result 2019) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस भर्ती परीक्षा (UPPSC ACF RFO Exam 2019) के लिए उपस्थित हुए हैं, वे UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रिजल्ट (UPPSC ACF RFO Result 2019) चेक कर सकते हैं. Also Read - UPPSC PCS Recruitment 2021: UPPSC ने इन विभिन्न पदों पर निकाली वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया शुरू, जल्द करें अप्लाई

आयोग (UPPSC) ने 15 से 29 अक्टूबर, 2020 तक भर्ती परीक्षा (UPPSC ACF RFO Exam 2019) आयोजित की गई थी. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://uppsc.up.nic.in/View_Notices.aspx?ID=news&N=1749 पर क्लिक करके अपना रिजल्ट (UPPSC ACF RFO Result 2019) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना रिजल्ट (UPPSC ACF RFO Result 2019) चेक कर सकते हैं.

UPPSC ACF RFO Result 2019 ऐसे करें चेक Also Read - Sarkari Naukri: UPPSC Recruitment 2021: UPPSC में निकली बंपर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन, लाखों में होगी सैलरी

UPPSC आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां”LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR THE INTERVIEW IN ASSISTANT CONSERVATOR OF FOREST/RANGE FOREST OFFICER EXAM-2019″ लिखा हो.

UPPSC ACF RFO Result 2019 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

नीचे स्क्रॉल करें और अपना रिजल्ट चेक करें.

रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट लें.