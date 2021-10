UPPSC Admit Card 2021 Released: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने UPPSC Admit Card 2021 जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (UPPSC Exam 2021) के लिए आवेदन किए हैं, वे UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (UPPSC Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://uppsc.up.nic.in/AdmitCard.aspx पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (UPPSC Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - UPPSC Staff Nurse Admit Card 2021 Released: जारी हुआ UPPSC Staff Nurse 2021 का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (UPPSC Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एडमिट कार्ड (UPPSC Admit Card 2021) सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है जिसे उन्हें परीक्षा हॉल में ले जाने की आवश्यकता होती है. एडमिट कार्ड (UPPSC Admit Card 2021) के साथ, उम्मीदवारों को अपना पहचान पत्र भी परीक्षा हॉल में ले जाना होगा. एडमिट कार्ड (UPPSC Admit Card 2021) में परीक्षा केंद्र का विवरण, परीक्षा का समय, उचित COVID-19 दिशानिर्देश शामिल होंगे.

UPPSC Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ADVT. NO. A-1/E-1/2021 COMBINED STATE/UPPER SUBORDINATE SERVICES (P) EXAM-2021.” लिखा हो.

अपनी क्रेडेंशियल के साथ पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि दर्ज करें.

आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और इसे सेव करें.