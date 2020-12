UPPSC AE Admit Card 2020 Released: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर, भूमि संरक्षण अधिकारी/ तकनीकी अधिकारी और अन्य की भर्ती के लिए UPPSC CSE Service 2019-20 Exam का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने UPPSC CSE Service 2019-20 परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है, वे अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - Sarkari Naukri 2020: UPPSC Recruitment 2020: UPPSC में इन विभिन्न पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जल्द करें आवेदन

आयोग ने 5 केंद्रों पर 13 दिसंबर, 2020 को यूपीपीएससी कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा (UPPSC Combined State Engineering Exam) आयोजित करेगा. परीक्षा दो पालियों में यानी 9 से 11:30 बजे और दोपहर 2 से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://uppsc.up.nic.in/AdmitCard.aspx के माध्यम से आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

UPPSC AE Admit Card 2020 ऐसे करें चेक

आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

मुखपृष्ठ पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां, “1. Admit Card :- CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ADVT. NO. A-5/E-1/2019, COMBINED STATE ENGINEERING (GEN./SPL. RECT) EXAM- 2019” लिखा हो.

डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा.

अपने क्रेडेंशियल और लॉगिन की दर्ज करें.

UPPSC AE Admit Card 2020 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में उपयोग के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें.