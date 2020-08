Released! UPPSC Computer Assistant Admit Card 2020: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने UPPSC Computer Assistant परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है, वे अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - UPPSC BEO Prelims परीक्षा का एडमिट कार्ड किया जारी, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

आयोग 23 अगस्त 2020 को विभिन्न केंद्रों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा. परीक्षा दोपहर की पाली में दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक पर क्लिक करके UPPSC Computer Assistant 2020 का एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - UPPSC PCS Mains 2018 results declared: यूपीपीएससी ने जारी किया मेन्स का रिजल्ट, यहां जानें डिटेल

UPPSC Computer Assistant Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड Also Read - UPPSC की तमाम परीक्षाओं के डेट बदले.... यहां जानिए पूरी डिटेल

आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें जहां, “CLICK HERE DO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ADVT. NO. A-3/E-1/2019 COMPUTER ASSISTANT EXAM.-2019” लिखा हो.

डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा.

अपने क्रेडेंशियल्स और लॉगिन Key दर्ज करें.

एडमिट कार्ड डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंट आउट ले लें.