UPPSC GIC Lecturer Exam: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट (UPPSC GIC Lecturer Exam Result) को जारी कर दिया गया है. साथ ही मेन्स परीक्षा कब होगी इस बाबत तारीखों का ऐलान भी किया जा चुका है. जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स परीक्षा (GIC Lecturer Prelims Exam) दिया था वे अधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

ऐसे देखें रिजल्ट

– रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

– यहां होमपेज पर LIST OF CANDIDATES QUALIFIED IN LECTURER (MALE/FEMALE) GOVERNMENT INTER COLLEGE (PRELIMS) EXAM 2020Visible up to 08/01/2022′ के लिंक पर क्लिक करें.

– अब आपके स्कीन पर रिजल्ट प्रदर्शित किया जाएगा-

– अब रोल नंबर की मदद से रिजल्ट देखें.

बता दें कि इस परीक्षा के लिए 4,91,370 उम्मीदवारं ने रजिस्ट्रेशन किया था. प्रवेश परीक्षा में कुल 1,56,957 लोगों ने प्रीलिम्स परीक्षा पास की है. बता दें कि मेन्स परीक्षा (GIC Lecturer mains Exam) का आयोजन 6 फरवरी 2022 को होगा. बता दें कि इस परीक्षा के जरिए महिला व पुरुष दोनों की ही भर्ती की जाएगी. इस भर्ती के माध्यम से कुल 1,473 पदों को भरा जाएगा.