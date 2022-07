UPPSC Prelims Result 2022 Declared: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट (UPPCS Prelims Result 2022 Declared) को जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे अधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.gov.in पर जाकर अपने रिजल्ट को देख सकते हैं. बता दें कि 12 जून को पीएससी परीक्षा का आयोजन किया गया था. बता दें कि रोल नंबर के जरिए उम्मीदवार अपने रिजल्ट को यहां चेक कर सकते हैं. वहीं जो उम्मीदवार इस परीक्षा में पास होंगे वे ही मेन्स परीक्षा में भाग लेंगे.Also Read - UPPSC Staff Nurse Result 2022: यूपीपीएससी ने स्‍टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया, डायरेक्‍ट लिंक पर चेक करें

UPPCS Pre Result 2022: कैसे देंखे रिजल्ट

– रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा.

– यहां होमपेज पर LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR THE COMBINED STATE/UPPER SUBORDINATE SERVICES(MAINS) EXAM-2022 के लिंक पर क्लिक करें.

– इस लिंक पर क्लिक करते ही प्रीलिम्स परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों की लिस्ट खुल जाएगी.

– यहां रोल नंबर की मदद से पीडीएफ में अपने नाम को खोजे.

– बता दें कि केवल चयनित व्यक्तियों को ही साझा किया गया है.