UPPSC Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC Exam 2021) कई विभागों में खाली पड़े रिक्त पदों (UPPSC Vacancy) के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि इस भर्ती (Sarkari Naukari) के जरिए राज्य सरकार के अलग अलग विभागों (Government Jobs In UP) में 972 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. शुल्क और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 और 23 दिसंबर है. बता दें कि आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आय़ु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. बता दें कि आवेदन के लिए उम्मीदवारों से 125 रुपये शुल्क वसूला जाएगा.Also Read - UP Police SI ASI Exam 2021: यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीखों का कुछ देर में होगा ऐलान, यहां पाएं पूरी जानकारी

पदों का विवरण

आयुष विभाग में यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए चाहिए. इसके लिए सबसे अधिक पद 962 पद खाली हैं. इसमें आरक्षित वर्ग के लिए 386 सीट, ओबीसी के लिए 259 सीट, एससी के लिए 202, एसटी के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 96 सीट हैं. वहीं क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए 192, दिव्यांगों के लिए 38 और स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए 19 व भूतपूर्व सैनिकों के लिए 48 पद खाली हैं.

किन पदों पर होगी नियुक्ति

1- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग में राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशालाओं में माइक्रोबायोलॉजिस्ट के छह.

2- पशुपालन में फार्म प्रबंधक.

3- चारा विकास अधिकारी व कृषि अधिकारी के तहत ओबीसी के एक पद.

4- राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेजों में प्रवक्ता के दो, रीडर के एक पद पर नियुक्ति होगी.