UPPSC Staff Nurse Admit Card 2022: उत्‍तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC), प्रयागराज ने स्‍टाफ नर्स (पुरुष) कांपेटेटिव एग्‍जामिनेशन (Staff Nurse Male Competitive Examination) के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in/ पर एडमिट कार्ड (UPPSC Staff Nurse Admit Card 2022) जारी कर दिये हैं. परीक्षा (Staff Nurse Exam 2022) के लिए जिन उम्‍;मीदवारों ने आवेदन किया है, वह आध‍िकार‍िक वेबसाइट पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

बता दें कि स्‍टाफ नर्स पदों (Staff Nurse Post) के लिए आयोग, परीक्षा (Staff Nurse (Male) Preliminary Competitive Examination-2017) का आयोजन 10 अप्रैल 2022 को करेगा. परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी. बता दें क‍ि आयोग ने इसके लिए साल 2017 में विज्ञापन जारी किया था और साल 2022 में दोबारा इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया. परीक्षा, यूपी के केवल दो जिलों प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित होगी.

एडमिट कार्ड के अलावा उम्‍मीदवारों को अपने साथ दो फोटो और आईडी प्रूफ भी ले जाना होगा. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिये गए स्‍टेप्‍स फॉलो करें.

UPPSC Staff Nurse Admit Card 2022: ऐसे करें डाउनलोड

1: UPPSC की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in/ पर जाएं.

2: अब CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ADVT.NO.A-1/E-1/2022, STAFF NURSE (MALE) EXAM-2017 RE-ADVERTISEMENT YEAR-2022 पर क्‍ल‍िक करें. एक नया पेज खुलेगा.

3: यहां अपना रजिस्‍ट्रेशन नंबर और जन्‍म तिथ‍ि दर्ज करें और Download Admit Card पर क्‍ल‍िक करें.

4: एडमिट कार्ड में दी गई जानकारियों को चेक करें और प्रिंटआउट लें.

एडमिट कार्ड का डायरेक्‍ट लिंक