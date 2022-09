UPPSC State Engineering Services Result 2021: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के रिजल्ट (UPPSC State Engineering Services Result 2021) को घोषित कर दिया गया है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था वे अधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. बता दें कि इस परीक्षा में शामिल हुए 92,787 अभ्यर्थियों में से 870 उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है. इस परीक्षा का आयोजन 29 मई 2022 को किया गया था.Also Read - UPPSC Exam APO: यूपीपीसीएस परीक्षा में IPC और GK के प्रश्नों ने उलझाया, देखें कुछ प्रश्न

उम्मीदवार ध्यान दें कि जिन्होंने लिखित परीक्षा का आयोजन किया है उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू की तारीखों की घोषणा आयोग द्वारा नियत समय में की जाएगी. किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए उम्मीदवार समय समय पर अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें.

UPPSC State Engineering Services Result 2021: डायरेक्ट लिंक से करें चेंक

– https://uppsc.up.nic.in/View_Notices.aspx?ID=news&N=2371 Also Read - UP Sarkari Naukri 2022: यूपी में Mines Inspector के पद पर आवेदन शुरू, 1 लाख तक होगी सैलरी

UPPSC State Engineering Services Result 2021: ऐसे चेक करें रिजल्ट

– रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को पहले अधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा.

– यहां होमपेज पर LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR INTERVIEW IN COMBINED STATE ENGINEERING SERVICES (GEN./SPL. RECTT.) EXAM.2021 के लिंक पर क्लिक करें.

– क्लिक करते ही पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा.

– यहां रोल नंबर सर्च करें और अपना स्कोर देखें.

– इसे डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रखें.