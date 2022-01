UPSC CDS I 2022: संघ लोक सेवा आयोग, UPSC कंबाइंड डिफेंस सर्व‍िस एग्‍जामिनेशन (I) के लिये आवेदन प्रक्र‍िया आज 11 जनवरी 2022 को शाम 6 बजे समाप्‍त हो जाएगी. UPSC CDS (I) परीक्षा में उपस्‍थ‍ित होने के इच्‍छुक और योग्‍य उम्‍मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. Also Read - DSSSB Recruitment 2022: दिल्‍ली सरकार के विभिन्‍न विभागों में 691 पदों पर रिक्‍त‍ियां, आवेदन प्रक्र‍िया शुरू

UPSC के शेड्यूल के अनुसार परीक्षा 10 अप्रैल 2022 को आयोजित होने वाली है. इसमें पास होने वाले उम्‍मीदवारों को इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नवल एकेडमी, एयर फोर्स एकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में दाखिला प्राप्‍त होगा. इसके जरिये ही भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स में भर्त‍ियां होती हैं.

UPSC CDS I Exam 2022 : ऐसे करें आवेदन

1. आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं और दिए गए लिंक ONLINE APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC पर जाएं.

2. नया पेज ओपन होगा. पार्ट-1 रजिस्‍ट्रेशन पूरा करें. इसके बाद आपको रजिस्‍ट्रेशन आईडी प्राप्‍त होगा.

3. 200 रुपये का ऑनलाइन शुल्‍क जमा करें. (महिला/SC/ST उम्‍मीदवार नि:शुल्‍क आवेदन कर सकते हैं)

4. इसके बाद रजिस्‍ट्रेशन आईडी की मदद से दूसरा पार्ट भरें.

5. submit पर क्‍ल‍िक करें. रजिस्‍ट्रेशन पूरा होने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर मेल आएगा.

अगर उम्‍मीदवार अपना फॉर्म विथड्रॉ करना चाहते हैं तो वह upsconline.nic.in से 18 जनवरी से 24 जनवरी को शाम 6 बजे तक ऐसा कर सकते हैं.