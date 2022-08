UPSC Civil Services Main 2022 Admit Card Released: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीएससी सिविल सेवा मेन परीक्षा (UPSC Civil Services Main 2022 Admit Card) के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा (UPSC Main Exam Admit Card 2022) में बाजी मारी है वे अधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - IAS Officer Salary: DM से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी को कितनी मिलती है सैलरी? यहां देखें पूरी लिस्ट

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद ही उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे. बता दें कि एडमिट कार्ड अधिकारिक वेबसाइट पर 25 सितंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगा.

UPSC Main Exam Admit Card 2022: कैसे करें डाउनलोड

– एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर विजिट करना होगा.

– यहां होमपेज पर e-Admit Cards for VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC के लिंक पर क्लिक करें.

– अब अगले चरण में CIVIL SERVICES (MAIN) EXAMINATION, 2022: DOWNLOAD के लिंक पर क्लिक करें.

– अब नए पेज पर जरूरी निर्देशों को पढ़कर Yes पर क्लिक करें.

– अब रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर की मदद से लॉगइन करें.

– एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा.

– इसे प्रिंट करा लें और परीक्षा केंद्र में अपने साथ ले जाएं.

UPSC Main Exam 2022 Date And Time: कब है मेन्स परीक्षा

यूपीएससी सिविल सेवा मेन परीक्षा 2022 के शेड्यूल के मुताबिक मेन परीक्षा का आयोजन 16, 17, 18. 24, 25 सितंबर को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आयोजित की जाएगी. वहीं दूसरे सत्र का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक की जाएगी.